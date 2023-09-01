Bostanlı'da GDZ Elektrik kesintilere ara verdi! Ulusal Kanal'ın haberleri sonuç getirdi

İzmir'in gözde mahallelerinden Bostanlı'da GDZ Elektrik Dağıtım Şirketinin elektrik kesintileri, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin haberleri sonrasında şimdilik durdu.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özgür Tamer bu kesintilerin özelleştirme politikasi sonucu yaşandığını söyledi.

ÖZELLEŞTİRMENİN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDÜYOR

Tamer'e göre dağıtım şirketleri kâr hırsı nedeniyle altyapi çalışmalarını ya yapmıyor ya da geç yapıyor. Bu durum da son kullanıcı yani tüketiciye olumsuz yansıyor.

Faturalar enflasyonla beraber kabardı. Dağıtım şirketlerinin maliyetleri direk tüketiciye yansıyor. Kaliteli hizmet verilmiyor.

Tamer, elektrik dağıtımının kamu eliyle yapılması gerektiğini vurguladı.