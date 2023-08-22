Böyle damat eğlencesi görülmedi! Film sahnelerini aratmadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünden sonra yapılan damat eğlencesinde, damadın arkadaşlarının ilginç kıyafetlerle yaptığı koreografi sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kemal Karaman ile Kübra Özyücel çifti düzenlenen törenle dünya evine girdi. Cerrah Mahallesi'ndeki gelin indirmenin ardından damadın arkadaşları ilginç bir etkinliğe imza attı.
Yüzlerinde korkunç maskeler, ellerinde oraklarla damadı karşılayan gençlerin koreografisi film sahnelerini aratmadı.
FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI!