Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Şanlıurfa'da bir lokanta 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirildi. Etlerin kokusunun fark edilmemesi için çamaşır suyu ile yıkandığı belirlendi.

Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri denetim kapsamında Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.
Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Lokantada yapılan genel aramada, bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi. El konulan etler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken işletme sahibine cezai işlem uygulandı.
Lokantadaki bozuk etlerin bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra suyla durulanıp yemek olarak müşterilere servis edildiği öğrenildi.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html

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