Bu illerde kar nedeniyle eğitime ara verildi! İşte o iller

Uşak Valiliği, kar yağışının gece boyunca şiddetini artırarak devam edeceğini ve buzlanma tehlikesi oluşturabileceğini belirtti. Bu sebeple, kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime yarın (1 gün süreyle) ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır. Güvenlik önlemleri kapsamında, yarın saat 12.00’ye kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı da yasaklanmıştır.”