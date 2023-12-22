BUDO Seferlerinde İptal

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.

BUDO Seferlerinde İptal

Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.

# budo # budo iptal seferler
Çok Okunanlar
İstanbul'da O Metro Kapanıyor! İşte Nedeni...
İstanbul'da O Metro Kapanıyor! İşte Nedeni...
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti?
Çankırı'da Deprem Oldu!
Çankırı'da Deprem Oldu!
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Yapay Zeka Yanıtladı! Geçen Sene Bilmişti
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Yapay Zeka Yanıtladı! Geçen Sene Bilmişti
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Duyurdu!
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Duyurdu!
Öne Çıkanlar Asgari ücrete yeni formül! Bu yıl hesaplama değişiyor │Akşam Raporu - Ali Mercan Asgari ücrete yeni formül! Bu yıl hesaplama değişiyor │Akşam Raporu - Ali Mercan Yaban Mersini Çayı Zayıflatır Mı? Yaban Mersini Çayı Zayıflatır Mı?