BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Mert Sagit Mert Sagit
BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
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BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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