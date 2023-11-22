Bugün Deprem Mi Oldu? Depremden Hangi İller Etkilendi? 22 Kasım'da Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de gerçekleşen tüm depremleri kaydeder. Bu şekilde depremlerin hangi şiddette ve nerede olduğunu anlamak mümkün olur. 22 Kasım 2023 günü nerede deprem yaşandı? Kandilli Rasathanesi ve AFAD nerede deprem kaydetti?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler sitelerinde paylaşarak kamuoyu ile paylaşırlar. Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. 22 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu?
22 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
22-11-2023 08:38:04 38.228 38.269 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 610241
22-11-2023 08:34:54 38.508 39.473 6.94 ML 0.8 Hazar Gölü - [02.64 km] Maden (Elazığ) 610242
22-11-2023 08:33:58 39.37 28.246 7.53 ML 3.4 Bigadiç (Balıkesir) 610239
22-11-2023 08:07:02 37.668 35.438 7 ML 1.4 Aladağ (Adana) 610240
22-11-2023 07:56:28 37.9 36.264 7.04 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 610236
22-11-2023 07:48:31 37.884 36.246 6.66 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 610235
22-11-2023 07:34:21 38.659 37.369 7 ML 1.3 Gürün (Sivas) 610237
22-11-2023 07:32:36 38.572 37.521 6.96 ML 1.3 Darende (Malatya) 610238
22-11-2023 07:18:36 39.956 42.298 6.99 ML 1.3 Horasan (Erzurum) 610233
22-11-2023 07:05:38 38.046 38.729 7 ML 0.7 Sincik (Adıyaman) 610234
22-11-2023 06:49:36 37.059 29.018 6.97 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) 610231
22-11-2023 06:47:18 38.194 37.742 12.26 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 610232
22-11-2023 06:27:29 38.281 37.123 6.42 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 610230
22-11-2023 06:24:10 36.731 28.396 12.45 ML 1.7 Akdeniz - [14.19 km] Marmaris (Muğla) 610226
22-11-2023 06:13:21 38.272 38.336 6.96 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 610229
22-11-2023 06:09:05 38.254 38.8 4.6 ML 2.2 Pütürge (Malatya) 610227
22-11-2023 06:05:53 38.398 37.774 7 ML 2.0 Akçadağ (Malatya) 610228
22-11-2023 06:00:24 37.068 28.448 7 ML 1.7 Ula (Muğla) 610225
22-11-2023 05:59:13 38.258 38.798 7.04 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 610210
22-11-2023 05:50:38 38.251 37.819 9.78 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 610211
22 KASIM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLERİ
2023.11.22 09:04:01 40.7975 30.8815 17.4 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.11.22 08:33:56 39.3700 28.2545 13.2 -.- 3.5 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.22 07:56:27 37.9175 36.2770 2.4 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 07:48:31 37.9690 36.3127 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 07:32:36 38.5402 37.5077 5.0 -.- 1.6 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.22 06:49:35 37.0957 29.1653 5.0 -.- 1.5 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.11.22 06:27:28 38.2473 37.0945 2.4 -.- 1.3 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 06:24:07 36.5165 28.3883 7.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.22 06:09:04 38.3047 38.8570 5.0 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.22 06:05:54 38.3928 37.7172 5.0 -.- 2.1 -.- GUNESLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.22 06:00:24 37.1387 28.4742 5.0 -.- 1.6 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2023.11.22 05:59:13 38.3178 38.8445 5.0 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.22 05:44:35 37.1592 28.0877 11.2 -.- 1.2 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2023.11.22 05:34:39 37.3728 36.8120 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 05:29:11 36.7098 29.1227 18.5 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.11.22 05:15:48 37.9868 36.3948 4.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 05:06:34 40.7007 27.4275 10.9 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.11.22 04:34:46 38.2517 37.7128 2.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.22 04:30:43 37.2972 37.0930 5.2 -.- 1.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 04:16:47 37.8875 36.6525 3.9 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 03:49:40 36.8063 36.4643 5.0 -.- 2.7 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.11.22 03:39:42 35.5283 26.8678 5.0 -.- 3.6 3.4 AKDENIZ İlksel
2023.11.22 03:26:43 37.5238 37.0873 5.0 -.- 2.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 03:06:02 37.9168 36.6838 9.1 -.- 1.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 02:54:28 38.1207 38.6510 3.3 -.- 2.4 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.22 02:53:45 38.1127 37.6322 5.0 -.- 2.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 02:49:29 37.1153 36.0625 12.2 -.- 1.4 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.22 02:28:24 38.0552 38.3690 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.22 02:19:45 38.0005 36.3192 5.0 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 02:10:51 38.3465 38.2103 5.0 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.11.22 01:24:39 39.0167 41.0510 8.3 -.- 1.6 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.11.22 01:21:25 38.2893 37.7415 5.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.22 00:38:23 36.3560 36.2367 5.2 -.- 1.3 -.- PASAKOY-(HATAY) İlksel
2023.11.22 00:18:45 39.1602 29.0118 6.5 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.22 00:15:43 38.6032 40.8423 2.1 -.- 1.9 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel