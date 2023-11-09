Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İllerden Hissedildi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 9 Kasım'da Gerçekleşen Son Depremler....

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Bu depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bir kısmı ise çok şiddetli şekilde hissedilebilir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri büyük ya da küçük şiddetli olması fark etmeksizin kaydetmektedir. 9 Kasım günü hangi illerde deprem olduğunu ise yine bu iki kurum aracılığıyla öğrenmek mümkündür. 9 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre bu depremler hissedildi mi?

9 KASIM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.11.09 07:50:38 38.2217 38.5713 5.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.11.09 06:49:38 37.2860 36.8188 5.4 -.- 1.3 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.09 06:44:51 38.2840 37.7830 13.5 -.- 1.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.09 06:38:17 37.8887 36.2132 5.4 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.09 06:36:35 37.9935 36.4505 5.3 -.- 1.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.09 06:27:35 36.6122 36.3680 10.0 -.- 2.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.09 06:13:41 37.6735 35.4077 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.09 05:56:31 36.0865 36.1697 20.8 -.- 1.4 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel

2023.11.09 05:51:09 36.5987 36.3730 9.9 -.- 2.4 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.09 05:44:08 36.6233 36.2202 3.2 -.- 0.9 -.- CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.11.09 05:32:13 36.6268 36.3730 13.9 -.- 4.9 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.09 05:24:51 34.4248 26.6980 1.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.09 05:16:08 38.0118 36.3747 3.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.09 04:22:48 35.3547 25.7260 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.09 04:14:24 38.0272 37.6392 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.09 03:45:12 38.3663 36.4707 5.2 -.- 0.8 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.11.09 03:15:04 37.6488 35.8207 8.4 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.09 02:59:10 37.4218 38.4675 5.0 -.- 2.1 -.- ARIKOK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

2023.11.09 02:59:08 38.9455 26.2357 10.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.09 02:58:35 39.3687 28.2627 7.1 -.- 2.0 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2023.11.09 02:56:57 39.3737 28.2625 1.3 -.- 1.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.09 02:52:04 36.1902 36.0342 6.1 -.- 1.9 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.09 02:00:05 36.9827 28.2622 11.7 -.- 0.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.11.09 01:55:46 38.1450 38.1733 1.7 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.09 01:54:03 36.4610 36.1542 13.3 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel

2023.11.09 01:48:27 38.1653 38.6467 13.7 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.09 01:17:08 36.2492 28.6003 24.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.09 00:57:05 38.7927 37.5062 5.0 -.- 2.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.09 00:35:28 36.9593 27.0385 7.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.09 00:15:24 37.2015 35.9023 15.2 -.- 1.5 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.11.09 00:11:37 38.2903 38.7147 5.0 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2023.11.09 00:06:02 40.3823 27.1097 2.1 -.- 1.2 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.11.09 00:03:47 41.2395 39.7183 9.1 -.- 2.8 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

AFAD'IN 9 KASIM'DA KAYDETİĞİ DEPREMLER

09-11-2023 08:33:15 38.082 38.522 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 609003

09-11-2023 08:31:54 36.982 27.802 7.08 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.45 km] Milas (Muğla) 609004

09-11-2023 08:07:10 37.771 37.735 7 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) 609002

09-11-2023 07:50:39 38.131 38.541 7.05 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 609001

09-11-2023 06:49:38 37.3 36.805 6.95 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 608997

09-11-2023 06:44:51 38.239 37.799 7.01 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 609000

09-11-2023 06:38:16 37.84 36.337 7.42 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 608999

09-11-2023 06:36:37 37.944 36.282 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 608998

09-11-2023 06:27:35 36.617 36.371 7 ML 2.8 Kırıkhan (Hatay) 608996

09-11-2023 06:13:42 37.675 35.381 6.96 ML 2.4 Aladağ (Adana) 608995

09-11-2023 05:51:10 36.61 36.373 7 ML 2.8 Kırıkhan (Hatay) 608994

09-11-2023 05:32:14 36.622 36.371 8.28 MW 4.8 Kırıkhan (Hatay) 608985

09-11-2023 05:16:08 38.021 36.372 7.07 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 608986

09-11-2023 04:14:25 38.044 37.581 7 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya) 608987

09-11-2023 03:15:05 37.618 35.826 6.93 ML 1.6 Kozan (Adana) 608988

09-11-2023 02:59:10 37.37 38.563 10.78 ML 1.9 Bozova (Şanlıurfa) 608992

09-11-2023 02:59:08 38.949 26.252 6.87 ML 2.4 Ege Denizi - [34.66 km] Karaburun (İzmir) 608991

09-11-2023 02:58:35 39.371 28.274 7.01 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir) 608990

09-11-2023 02:56:58 39.374 28.268 7.04 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) 608989

09-11-2023 02:52:04 36.155 36.028 9.67 ML 2.1 Samandağ (Hatay) 608993