Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...
Türkiye'de ve dünyada her gün sayısız deprem oluyor. Bu depremlerin büyük çoğunluğu hissedilemeyecek kadar düşük şiddette gerçekleşiyor. 28 Ağustos 2023 günü deprem oldu mu?
Deprem Türkiye'nin önemli bir gerçeği. İnsanlar internette her gün "Bugün deprem oldu mu" sorusunu aratıyorlar. Peki, 28 Ağustos günü deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre bugün olan depremler hissedildi mi?
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DAKİKA DEPREMLERİ
2023.08.28 08:12:59 37.8425 36.4822 23.8 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 07:02:16 38.1205 36.5662 5.2 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 06:41:59 37.9460 27.1173 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.28 06:34:48 37.2888 36.7857 5.4 -.- 1.5 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 06:22:53 39.1927 26.6773 5.8 -.- 1.8 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI)
2023.08.28 06:09:25 37.7060 36.3572 6.3 -.- 1.6 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 05:52:25 37.9625 27.1352 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.28 05:51:55 37.8937 37.8930 8.0 -.- 1.6 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.08.28 05:48:57 38.0955 36.5158 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 05:39:50 38.0168 37.6235 5.4 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 05:28:19 37.9857 27.1715 4.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.28 05:04:35 39.5917 26.4303 5.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE)
2023.08.28 04:49:18 38.1263 36.5707 2.7 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 04:23:23 37.7965 36.3817 7.3 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 04:21:19 38.3562 37.1857 5.0 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 04:15:08 39.1835 40.3812 5.3 -.- 1.6 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
2023.08.28 04:00:09 38.0612 37.7110 5.0 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 03:54:03 37.9878 37.6070 9.8 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 03:48:12 38.3645 37.7882 5.0 -.- 1.3 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)
2023.08.28 03:39:53 37.3210 37.0617 4.0 -.- 1.4 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 03:05:54 38.3637 37.1810 5.0 -.- 1.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 03:02:28 38.2030 37.3410 28.2 -.- 0.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 02:51:34 38.2003 37.8007 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 02:50:23 38.0768 36.6225 7.5 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 02:25:09 38.1583 36.6552 19.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 02:05:53 38.2007 38.4152 5.0 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.28 01:51:41 38.2548 38.8287 5.0 -.- 1.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
2023.08.28 01:40:52 39.0293 29.8640 5.4 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.08.28 01:32:58 37.9600 37.6223 2.2 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 01:09:32 37.2208 36.9477 8.7 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.08.28 00:18:30 37.1537 36.9037 5.0 -.- 1.8 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER
2023-08-28 07:47:25 37.446 36.892 7.49 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 600805
2023-08-28 07:40:49 38.133 37.869 6.19 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 600806
2023-08-28 07:30:50 39.017 27.755 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa) 600807
2023-08-28 07:02:17 38.093 36.531 5.82 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 600804
2023-08-28 06:47:02 38.101 38.487 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 600802
2023-08-28 06:42:00 37.971 27.133 7.1 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.04 km] Menderes (İzmir) 600803
2023-08-28 06:34:48 37.309 36.783 7.48 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 600800
2023-08-28 06:32:10 37.842 36.239 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 600801
2023-08-28 06:22:52 39.163 26.643 15.62 ML 1.6 Ege Denizi - [13.25 km] Ayvalık (Balıkesir) 600799
2023-08-28 06:11:48 38.21 38.109 7.01 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 600797
2023-08-28 06:09:27 37.806 36.621 7.01 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 600796
2023-08-28 06:00:23 39.042 29.889 7.0 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya) 600798
2023-08-28 05:52:25 37.972 27.164 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.83 km] Menderes (İzmir) 600795
2023-08-28 05:51:55 37.877 37.921 13.4 ML 1.6 Tut (Adıyaman) 600793
2023-08-28 05:48:58 38.069 36.506 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 600792
2023-08-28 05:39:51 38.047 37.703 9.84 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 600794
2023-08-28 05:28:19 37.97 27.169 6.95 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.05 km] Menderes (İzmir) 600791
2023-08-28 05:04:35 39.62 26.454 7.2 ML 1.8 Ayvacık (Çanakkale) 600790
2023-08-28 04:52:55 37.475 38.685 7.07 ML 1.2 Karaköprü (Şanlıurfa) 600789
2023-08-28 04:49:18 38.125 36.603 7.02 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 600787
2023-08-28 04:34:40 39.403 38.134 7.0 ML 1.8 Divriği (Sivas) 600788
2023-08-28 04:23:23 37.785 36.369 7.01 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş) 600784
2023-08-28 04:21:20 38.275 37.24 9.51 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 600785
2023-08-28 04:15:18 37.332 37.06 5.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 600786
2023-08-28 04:00:09 38.035 37.658 7.07 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 600783
2023-08-28 03:54:02 38.011 37.624 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 600781
2023-08-28 03:48:14 38.254 37.797 5.01 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 600782
2023-08-28 03:39:53 37.321 37.059 8.94 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 600780
2023-08-28 03:09:17 31.508 34.633 37.8 ML 3.0 HaDarom (İsrail) 600779
2023-08-28 03:05:54 38.312 37.281 6.93 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 600778
2023-08-28 02:51:35 38.164 37.741 6.83 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 600777
2023-08-28 02:50:23 38.054 36.636 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 600776
2023-08-28 02:40:47 39.458 40.0 6.97 ML 1.7 Pülümür (Tunceli) 600775
2023-08-28 02:14:25 37.014 36.282 7.0 ML 1.6 Merkez (Osmaniye) 600773
2023-08-28 02:10:01 39.52 27.519 7.0 ML 1.2 İvrindi (Balıkesir) 600774
2023-08-28 02:05:55 38.138 38.374 7.19 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 600772
2023-08-28 01:40:52 39.033 29.882 7.0 ML 1.4 Altıntaş (Kütahya) 600771
2023-08-28 01:32:59 37.917 37.618 7.15 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) 600770
2023-08-28 01:15:22 38.133 38.193 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 600769
2023-08-28 01:09:32 37.191 36.923 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 600768
2023-08-28 00:32:41 38.106 36.522 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 600767
2023-08-28 00:19:59 40.709 41.45 7.0 ML 0.8 Yusufeli (Artvin) 600766
2023-08-28 00:18:31 37.226 36.918 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 600764
2023-08-28 00:16:58 38.052 37.252 7.0 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 600765
2023-08-28 00:09:03 38.359 38.286 10.05 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 600763