Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...

Deprem Türkiye'nin önemli bir gerçeği. İnsanlar internette her gün "Bugün deprem oldu mu" sorusunu aratıyorlar. Peki, 28 Ağustos günü deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre bugün olan depremler hissedildi mi?

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.28 08:12:59 37.8425 36.4822 23.8 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 07:02:16 38.1205 36.5662 5.2 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 06:41:59 37.9460 27.1173 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.08.28 06:34:48 37.2888 36.7857 5.4 -.- 1.5 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 06:22:53 39.1927 26.6773 5.8 -.- 1.8 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI)

2023.08.28 06:09:25 37.7060 36.3572 6.3 -.- 1.6 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 05:52:25 37.9625 27.1352 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.08.28 05:51:55 37.8937 37.8930 8.0 -.- 1.6 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.08.28 05:48:57 38.0955 36.5158 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 05:39:50 38.0168 37.6235 5.4 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.28 05:28:19 37.9857 27.1715 4.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.08.28 05:04:35 39.5917 26.4303 5.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE)

2023.08.28 04:49:18 38.1263 36.5707 2.7 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 04:23:23 37.7965 36.3817 7.3 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 04:21:19 38.3562 37.1857 5.0 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 04:15:08 39.1835 40.3812 5.3 -.- 1.6 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)

2023.08.28 04:00:09 38.0612 37.7110 5.0 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.28 03:54:03 37.9878 37.6070 9.8 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.28 03:48:12 38.3645 37.7882 5.0 -.- 1.3 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)

2023.08.28 03:39:53 37.3210 37.0617 4.0 -.- 1.4 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 03:05:54 38.3637 37.1810 5.0 -.- 1.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 03:02:28 38.2030 37.3410 28.2 -.- 0.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 02:51:34 38.2003 37.8007 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.28 02:50:23 38.0768 36.6225 7.5 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 02:25:09 38.1583 36.6552 19.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.28 02:05:53 38.2007 38.4152 5.0 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.28 01:51:41 38.2548 38.8287 5.0 -.- 1.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2023.08.28 01:40:52 39.0293 29.8640 5.4 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)

2023.08.28 01:32:58 37.9600 37.6223 2.2 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.28 01:09:32 37.2208 36.9477 8.7 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.08.28 00:18:30 37.1537 36.9037 5.0 -.- 1.8 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

2023-08-28 07:47:25 37.446 36.892 7.49 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 600805

2023-08-28 07:40:49 38.133 37.869 6.19 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 600806

2023-08-28 07:30:50 39.017 27.755 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa) 600807

2023-08-28 07:02:17 38.093 36.531 5.82 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 600804

2023-08-28 06:47:02 38.101 38.487 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 600802

2023-08-28 06:42:00 37.971 27.133 7.1 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.04 km] Menderes (İzmir) 600803

2023-08-28 06:34:48 37.309 36.783 7.48 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 600800

2023-08-28 06:32:10 37.842 36.239 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 600801

2023-08-28 06:22:52 39.163 26.643 15.62 ML 1.6 Ege Denizi - [13.25 km] Ayvalık (Balıkesir) 600799

2023-08-28 06:11:48 38.21 38.109 7.01 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 600797

2023-08-28 06:09:27 37.806 36.621 7.01 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 600796

2023-08-28 06:00:23 39.042 29.889 7.0 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya) 600798

2023-08-28 05:52:25 37.972 27.164 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.83 km] Menderes (İzmir) 600795

2023-08-28 05:51:55 37.877 37.921 13.4 ML 1.6 Tut (Adıyaman) 600793

2023-08-28 05:48:58 38.069 36.506 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 600792

2023-08-28 05:39:51 38.047 37.703 9.84 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 600794

2023-08-28 05:28:19 37.97 27.169 6.95 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.05 km] Menderes (İzmir) 600791

2023-08-28 05:04:35 39.62 26.454 7.2 ML 1.8 Ayvacık (Çanakkale) 600790

2023-08-28 04:52:55 37.475 38.685 7.07 ML 1.2 Karaköprü (Şanlıurfa) 600789

2023-08-28 04:49:18 38.125 36.603 7.02 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 600787

2023-08-28 04:34:40 39.403 38.134 7.0 ML 1.8 Divriği (Sivas) 600788

2023-08-28 04:23:23 37.785 36.369 7.01 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş) 600784

2023-08-28 04:21:20 38.275 37.24 9.51 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 600785

2023-08-28 04:15:18 37.332 37.06 5.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 600786

2023-08-28 04:00:09 38.035 37.658 7.07 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 600783

2023-08-28 03:54:02 38.011 37.624 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 600781

2023-08-28 03:48:14 38.254 37.797 5.01 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 600782

2023-08-28 03:39:53 37.321 37.059 8.94 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 600780

2023-08-28 03:09:17 31.508 34.633 37.8 ML 3.0 HaDarom (İsrail) 600779

2023-08-28 03:05:54 38.312 37.281 6.93 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 600778

2023-08-28 02:51:35 38.164 37.741 6.83 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 600777

2023-08-28 02:50:23 38.054 36.636 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 600776

2023-08-28 02:40:47 39.458 40.0 6.97 ML 1.7 Pülümür (Tunceli) 600775

2023-08-28 02:14:25 37.014 36.282 7.0 ML 1.6 Merkez (Osmaniye) 600773

2023-08-28 02:10:01 39.52 27.519 7.0 ML 1.2 İvrindi (Balıkesir) 600774

2023-08-28 02:05:55 38.138 38.374 7.19 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 600772

2023-08-28 01:40:52 39.033 29.882 7.0 ML 1.4 Altıntaş (Kütahya) 600771

2023-08-28 01:32:59 37.917 37.618 7.15 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) 600770

2023-08-28 01:15:22 38.133 38.193 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 600769

2023-08-28 01:09:32 37.191 36.923 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 600768

2023-08-28 00:32:41 38.106 36.522 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 600767

2023-08-28 00:19:59 40.709 41.45 7.0 ML 0.8 Yusufeli (Artvin) 600766

2023-08-28 00:18:31 37.226 36.918 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 600764

2023-08-28 00:16:58 38.052 37.252 7.0 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 600765

2023-08-28 00:09:03 38.359 38.286 10.05 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 600763