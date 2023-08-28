Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...

Türkiye'de ve dünyada her gün sayısız deprem oluyor. Bu depremlerin büyük çoğunluğu hissedilemeyecek kadar düşük şiddette gerçekleşiyor. 28 Ağustos 2023 günü deprem oldu mu?

Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...
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Deprem Türkiye'nin önemli bir gerçeği. İnsanlar internette her gün "Bugün deprem oldu mu" sorusunu aratıyorlar. Peki, 28 Ağustos günü deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre bugün olan depremler hissedildi mi? 

Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri... - Resim : 1

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.28 08:12:59 37.8425 36.4822 23.8 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 07:02:16 38.1205 36.5662 5.2 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 06:41:59 37.9460 27.1173 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.28 06:34:48 37.2888 36.7857 5.4 -.- 1.5 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 06:22:53 39.1927 26.6773 5.8 -.- 1.8 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI)
2023.08.28 06:09:25 37.7060 36.3572 6.3 -.- 1.6 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 05:52:25 37.9625 27.1352 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.28 05:51:55 37.8937 37.8930 8.0 -.- 1.6 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.08.28 05:48:57 38.0955 36.5158 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 05:39:50 38.0168 37.6235 5.4 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 05:28:19 37.9857 27.1715 4.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.28 05:04:35 39.5917 26.4303 5.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE)
2023.08.28 04:49:18 38.1263 36.5707 2.7 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 04:23:23 37.7965 36.3817 7.3 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 04:21:19 38.3562 37.1857 5.0 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 04:15:08 39.1835 40.3812 5.3 -.- 1.6 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
2023.08.28 04:00:09 38.0612 37.7110 5.0 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 03:54:03 37.9878 37.6070 9.8 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 03:48:12 38.3645 37.7882 5.0 -.- 1.3 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)
2023.08.28 03:39:53 37.3210 37.0617 4.0 -.- 1.4 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 03:05:54 38.3637 37.1810 5.0 -.- 1.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 03:02:28 38.2030 37.3410 28.2 -.- 0.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 02:51:34 38.2003 37.8007 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 02:50:23 38.0768 36.6225 7.5 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 02:25:09 38.1583 36.6552 19.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.28 02:05:53 38.2007 38.4152 5.0 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.28 01:51:41 38.2548 38.8287 5.0 -.- 1.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
2023.08.28 01:40:52 39.0293 29.8640 5.4 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.08.28 01:32:58 37.9600 37.6223 2.2 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.28 01:09:32 37.2208 36.9477 8.7 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.08.28 00:18:30 37.1537 36.9037 5.0 -.- 1.8 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

2023-08-28 07:47:25                37.446     36.892     7.49          ML             1.4             Türkoğlu (Kahramanmaraş)                    600805

2023-08-28 07:40:49                38.133     37.869     6.19          ML             1.4             Doğanşehir (Malatya)                    600806

2023-08-28 07:30:50                39.017     27.755     7.0             ML             1.1             Akhisar (Manisa)     600807

2023-08-28 07:02:17                38.093     36.531     5.82          ML             1.5             Göksun (Kahramanmaraş)                    600804

2023-08-28 06:47:02                38.101     38.487     7.0             ML             1.0             Sincik (Adıyaman)   600802

2023-08-28 06:42:00                37.971     27.133     7.1             ML             1.3             Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.04 km] Menderes (İzmir) 600803

2023-08-28 06:34:48                37.309     36.783     7.48          ML             1.5             Türkoğlu (Kahramanmaraş)                    600800

2023-08-28 06:32:10                37.842     36.239     7.0             ML             1.1             Saimbeyli (Adana)  600801

2023-08-28 06:22:52                39.163     26.643     15.62        ML             1.6             Ege Denizi - [13.25 km] Ayvalık (Balıkesir)                    600799

2023-08-28 06:11:48                38.21        38.109     7.01          ML             1.4             Yeşilyurt (Malatya) 600797

2023-08-28 06:09:27                37.806     36.621     7.01          ML             1.5             Onikişubat (Kahramanmaraş)                    600796

2023-08-28 06:00:23                39.042     29.889     7.0             ML             1.2             Altıntaş (Kütahya)   600798

2023-08-28 05:52:25                37.972     27.164     7.0             ML             1.4             Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.83 km] Menderes (İzmir) 600795

2023-08-28 05:51:55                37.877     37.921     13.4          ML             1.6             Tut (Adıyaman)        600793

2023-08-28 05:48:58                38.069     36.506     7.0             ML             2.2             Göksun (Kahramanmaraş)                    600792

2023-08-28 05:39:51                38.047     37.703     9.84          ML             1.4             Doğanşehir (Malatya)                    600794

2023-08-28 05:28:19                37.97        27.169     6.95          ML             1.5             Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.05 km] Menderes (İzmir) 600791

2023-08-28 05:04:35                39.62        26.454     7.2             ML             1.8             Ayvacık (Çanakkale)                    600790

2023-08-28 04:52:55                37.475     38.685     7.07          ML             1.2             Karaköprü (Şanlıurfa)                    600789

2023-08-28 04:49:18                38.125     36.603     7.02          ML             1.3             Göksun (Kahramanmaraş)                    600787

2023-08-28 04:34:40                39.403     38.134     7.0             ML             1.8             Divriği (Sivas)            600788

2023-08-28 04:23:23                37.785     36.369     7.01          ML             1.6             Andırın (Kahramanmaraş)                    600784

2023-08-28 04:21:20                38.275     37.24        9.51          ML             1.8             Elbistan (Kahramanmaraş)                    600785

2023-08-28 04:15:18                37.332     37.06        5.0             ML             1.0             Pazarcık (Kahramanmaraş)                    600786

2023-08-28 04:00:09                38.035     37.658     7.07          ML             2.6             Doğanşehir (Malatya)                    600783

2023-08-28 03:54:02                38.011     37.624     7.0             ML             1.5             Doğanşehir (Malatya)                    600781

2023-08-28 03:48:14                38.254     37.797     5.01          ML             1.3             Doğanşehir (Malatya)                    600782

2023-08-28 03:39:53                37.321     37.059     8.94          ML             1.3             Pazarcık (Kahramanmaraş)                    600780

2023-08-28 03:09:17                31.508     34.633     37.8          ML             3.0             HaDarom (İsrail)      600779

2023-08-28 03:05:54                38.312     37.281     6.93          ML             1.7             Elbistan (Kahramanmaraş)                    600778

2023-08-28 02:51:35                38.164     37.741     6.83          ML             2.5             Elbistan (Kahramanmaraş)                    600777

2023-08-28 02:50:23                38.054     36.636     7.0             ML             1.9             Göksun (Kahramanmaraş)                    600776

2023-08-28 02:40:47                39.458     40.0          6.97          ML             1.7             Pülümür (Tunceli)    600775

2023-08-28 02:14:25                37.014     36.282     7.0             ML             1.6             Merkez (Osmaniye)                    600773

2023-08-28 02:10:01                39.52        27.519     7.0             ML             1.2             İvrindi (Balıkesir)      600774

2023-08-28 02:05:55                38.138     38.374     7.19          ML             1.9             Yeşilyurt (Malatya) 600772

2023-08-28 01:40:52                39.033     29.882     7.0             ML             1.4             Altıntaş (Kütahya)   600771

2023-08-28 01:32:59                37.917     37.618     7.15          ML             1.8             Gölbaşı (Adıyaman)                    600770

2023-08-28 01:15:22                38.133     38.193     7.0             ML             1.1             Yeşilyurt (Malatya) 600769

2023-08-28 01:09:32                37.191     36.923     7.0             ML             1.5             Nurdağı (Gaziantep)                    600768

2023-08-28 00:32:41                38.106     36.522     7.0             ML             1.3             Göksun (Kahramanmaraş)                    600767

2023-08-28 00:19:59                40.709     41.45        7.0             ML             0.8             Yusufeli (Artvin)       600766

2023-08-28 00:18:31                37.226     36.918     7.0             ML             1.7             Nurdağı (Gaziantep)                    600764

2023-08-28 00:16:58                38.052     37.252     7.0             ML             1.6             Nurhak (Kahramanmaraş)                    600765

2023-08-28 00:09:03                38.359     38.286     10.05        ML             1.4             Yeşilyurt (Malatya) 600763

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