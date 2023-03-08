Bugün metroya binecekler dikkat: Saat 14.00'ten sonra o hatlar çalışmayacak
İstanbul Valiliği, 8 Mart dolayısıyla bir dizi güvenlik önlemi aldı. Buna göre İstanbul'daki bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferler yapılmayacak. Bazı metro istasyonları ise kullanıma kapatılacak.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 8, 2023
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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