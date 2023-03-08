Bugün metroya binecekler dikkat: Saat 14.00'ten sonra o hatlar çalışmayacak

İstanbul Valiliği, 8 Mart dolayısıyla bir dizi güvenlik önlemi aldı. Buna göre İstanbul'daki bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferler yapılmayacak. Bazı metro istasyonları ise kullanıma kapatılacak.

Bugün metroya binecekler dikkat: Saat 14.00'ten sonra o hatlar çalışmayacak
Son Güncelleme:

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Metro İstanbul # Taksim # istanbul
DSİ’deki ilk ve tek kadın ustabaşı Metro'nun enerjisi kesildi: Seferler aksadı Metoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı 3 İETT otobüsü küle döndü
Çok Okunanlar
1 Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Utku Reyhan Kılıçdaroğlu gerçeğini anlattı
4 Kayseri Valisi Çiçek'ten deprem açıklaması
5 Putin'den dikkat çeken talimat