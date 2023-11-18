Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Depremler Hissedildi Mi? 18 Kasım 2023 Cumartesi Günü Yaşanan Son Depremler...

Türkiye'de sürekli deprem olabilmektedir. Bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilir ve ardından halkla paylaşılır. Peki 18 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu? 18 Kasım Cumartesi günü yaşanan depremler hissedildi mi?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

18-11-2023 08:46:18 38.343 38.324 7 ML 3.2 Battalgazi (Malatya) 609874

18-11-2023 08:40:05 38.008 36.903 6.98 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 609871

18-11-2023 08:35:32 37.889 26.992 6.21 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.23 km] Menderes (İzmir) 609873

18-11-2023 08:32:38 38.138 27.327 7 ML 1.6 Torbalı (İzmir) 609872

18-11-2023 07:44:44 38.878 40.036 9.36 ML 3.3 Karakoçan (Elazığ) 609861

18-11-2023 07:44:04 38.802 40.039 7 ML 2.9 Kovancılar (Elazığ) 609864

18-11-2023 07:42:13 38.918 40.156 7.2 ML 2.4 Karakoçan (Elazığ) 609862

18-11-2023 07:36:03 38.807 40.024 7.01 ML 2.6 Kovancılar (Elazığ) 609863

18-11-2023 07:29:27 38.828 40.105 12.63 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ) 609859

18-11-2023 07:23:06 38.842 40.025 7.02 ML 2.4 Karakoçan (Elazığ) 609857

18-11-2023 07:18:28 38.858 40.075 7.01 ML 2.6 Kovancılar (Elazığ) 609856

18-11-2023 07:11:28 38.23 38.722 5.95 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 609858

18-11-2023 07:06:20 40.795 27.72 7 ML 1.8 Marmara Denizi - [16.61 km] Marmara (Balıkesir) 609870

18-11-2023 06:38:20 39.233 27.758 7.58 ML 1.7 Soma (Manisa) 609869

18-11-2023 06:24:34 39.328 40.234 8 ML 1.1 Kiğı (Bingöl) 609868

18-11-2023 06:05:44 38.036 36.457 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 609860

18-11-2023 05:51:15 38.219 38.777 7.36 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 609866

18-11-2023 05:49:42 38.911 38.929 7 ML 1.4 Keban Barajı - [04.15 km] Çemişgezek (Tunceli) 609865

18-11-2023 05:23:57 36.284 36.205 7 ML 1.8 Antakya (Hatay) 609855

18-11-2023 05:18:03 38.082 36.609 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 609854

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.18 08:46:18 38.3812 38.2908 4.2 -.- 3.0 3.1 HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel

2023.11.18 08:40:05 38.0077 36.8858 4.5 -.- 2.5 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 08:35:30 37.8568 26.8905 12.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.18 07:44:45 38.8125 40.0753 6.0 -.- 3.5 3.6 KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:44:05 38.8392 40.0957 9.2 -.- 3.3 3.5 ASAGIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:42:16 38.8702 40.0255 13.0 -.- 2.9 -.- YUKARIOVACIK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:36:02 38.8408 40.0277 6.6 -.- 2.6 -.- SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:29:28 38.8308 40.0365 7.2 -.- 2.2 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:24:53 38.8537 40.0462 19.3 -.- 2.3 -.- DEMIRTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:23:06 38.8245 40.0743 7.0 -.- 2.8 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:22:03 38.9038 40.0545 19.1 -.- 2.2 -.- YENIKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:18:30 38.8483 40.0443 7.0 -.- 2.8 -.- DEMIRTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.11.18 07:06:20 40.8068 27.7728 9.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.11.18 06:44:15 37.9960 36.4232 5.3 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 06:38:21 39.2140 27.7465 7.0 -.- 1.5 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2023.11.18 06:24:37 39.2592 40.4315 9.9 -.- 1.5 -.- AKBINEK-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.11.18 06:19:29 38.5368 39.3230 30.0 -.- 1.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2023.11.18 05:40:26 38.4123 37.5830 3.1 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.18 05:23:56 36.2872 36.1985 1.4 -.- 1.8 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel

2023.11.18 05:18:03 38.0945 36.6285 4.6 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 05:15:57 39.1818 26.1817 7.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.18 05:09:25 37.6972 36.1957 5.0 -.- 1.7 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 04:35:02 38.4655 37.2328 6.5 -.- 1.3 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 04:31:42 36.0345 26.3275 25.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.18 04:25:40 38.3073 37.8625 8.5 -.- 1.1 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.18 03:46:00 37.8090 36.6755 26.2 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 03:25:58 37.6500 35.3453 6.0 -.- 1.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.18 03:17:37 38.4840 37.5145 8.6 -.- 1.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.18 03:07:06 37.9223 36.4645 10.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 02:58:42 37.4740 37.0677 5.4 -.- 1.5 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 02:36:32 36.1123 36.0262 24.1 -.- 1.2 -.- YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.18 02:28:37 38.3817 36.4162 5.0 -.- 0.8 -.- KARAYURT-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.11.18 02:14:49 38.7658 30.4533 3.9 -.- 1.6 -.- CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.11.18 02:02:51 36.3658 36.2608 6.4 -.- 1.3 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel

2023.11.18 02:01:23 35.0860 23.9252 7.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.18 01:56:27 37.8618 36.5073 5.0 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.18 01:36:16 38.1428 38.5220 4.6 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.18 01:24:03 38.4698 37.5777 3.3 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.18 00:59:02 37.5903 35.7997 3.3 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.18 00:10:30 37.4862 35.8472 18.4 -.- 0.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.18 00:08:16 36.0860 36.3942 11.9 -.- 1.9 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel