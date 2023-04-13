Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan 4 bin kişilik iftar buluşması

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un ev sahipliğinde Buharkent Pazar Meydanında düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 4 bin kişi katıldı. İftarda Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, AK Parti ve MHP Milletvekili Adayları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu yağmurlu havaya aldırış etmeden hazır bulundu. Erol, iftarda vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekildi. Erol, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

"RAMAZAN AYI BOYUNCA İFTAR SOFRALARINA KATILIYORUZ"

Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu tür etkinliklerin ilçe halkı için önemli bir birliktelik ve dayanışma vesilesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: