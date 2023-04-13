Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan 4 bin kişilik iftar buluşması
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ev sahipliğinde iftar yemeği düzenlendi. Buharkent Pazar Meydanında düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un ev sahipliğinde Buharkent Pazar Meydanında düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 4 bin kişi katıldı. İftarda Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, AK Parti ve MHP Milletvekili Adayları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu yağmurlu havaya aldırış etmeden hazır bulundu. Erol, iftarda vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekildi. Erol, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.
"RAMAZAN AYI BOYUNCA İFTAR SOFRALARINA KATILIYORUZ"
Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu tür etkinliklerin ilçe halkı için önemli bir birliktelik ve dayanışma vesilesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
- Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına katılıyoruz. Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar sofraları, ilçe sakinlerimizin bir araya gelerek kaynaşmasını sağladı. Yağmura aldırmadan meydanı dolduran herkese sonsuz teşekkür ederim. İl başkanımız, milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız, teşkilatımız, siyasi parti temsilcilerimiz ile birlikte bu yıl da binlerce vatandaşımızın katılımıyla ramazan ayına yakışır bir şekilde “Buharkent Belediyesi İftar Buluşmasını” gerçekleştirdik. Bu özel ayda, vatandaşlarımızla bir araya gelerek, birlikte oruç açmak ve Ramazan'ın bereketini paylaşmak bizler için çok anlamlı oldu. Belediyemiz olarak, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Yeni ramazan ayında da bir arada olmak dileğiyle.
# Buharkent # MEHMET EROL # iftarDiyarbakır annelerinden HDP'ye tepki Bakan Kurum'dan Gaziantep paylaşımı İstanbul'da 584 şüpheli tutuklandı Denizlerde av yasağı başlıyor