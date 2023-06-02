Burdur'da çocuğa istismar iddiası: Osman Erbil'in çabaları sonrası soruşturma başlatıldı

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre, Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil, Vatan Partisi Burdur Milletvekili Adayı olduğu sırada kendisine gelen bir şikayetin üzerine gitti. Erbil, bir lise öğrencisi çocuğun dershanedeki 5 öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasını araştırdıktan sonra konuyu CİMER’e taşıdı. Konunun hem Milli Eğitim Müdürlüğü hem de savcılık tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başvuruyu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Savcılık da hızla adli soruşturma başlattı. Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın talimatıyla da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce olayda adı geçen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Savcılık soruşturmasında iddiaların öğrenildiği süreçte görevlerinden ayrılan dershane yetkililerinin de ifadelerine başvurulduğu biliniyor.

SENDİKALAR KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Türk Eğitim Sen Burdur Şubesi Başkanı Orhan Akın, “Cinsel istismara kadar varan iddialar, tüm boyutları ile araştırılıp gerekli cezalar verilmeli” dedi.

Yasa ve yönetmeliklerin yetersizliğinin altını çizen Eğitim Bir Sen Burdur Şubesi Başkanı Murat Bulut şöyle konuştu:

- Biz sendika olarak eğitim kurumlarında öğrenci olan yavrularımızın her türlü sorunu için mücadele ederken, iddia edilen bu olay hepimizi derinden sarstı. Eğitimcilerin bu tür olaylarla anılması, her yönüyle araştırılıp hızla sonuçlandırılması gereken çok ciddi bir olaydır. Bu konuda caydırıcı cezalar kanunlaştırılmalı.

BARO SORUŞTURMAYA MÜDAHİL OLACAK

Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya müdahil olacaklarını söyledi. Baro’nun çocuk hakları komisyonu görevlendirildi. Baro Başkanlığı’nın görevli avukatı Halil Özer de konuyu en iyi şekilde takip edeceklerini söyledi. Özer şunları ifade etti: