Burdur'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Burdur'da iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Burdur-Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 15 AAK 125 plakalı otomobil ile 16 AAN 582 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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