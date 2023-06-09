Burdur'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Burdur'da iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Burdur'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Güncelleme:

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Burdur-Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 15 AAK 125 plakalı otomobil ile 16 AAN 582 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Burdur # burdur # trafik kazası
Van'da kavga eden 2 belediye işçisi öldü Rize'de kaybolan kadın için arama başlatıldı Eskişehir sağanak ve doluya teslim oldu Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu
Çok Okunanlar
1 İstanbullular o şehirlere göç ediyor
2 Ehliyeti olanlar dikkat!
3 Yalova'dan İstanbul'a uzanan hikaye
4 Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun" dediği kitaplar
5 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?