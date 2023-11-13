Burdur'da Sagalassos Antik Kenti'nde Ultra Koşusu Heyecanı

Burdur'un tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için düzenlenen Sagalassos Sky Ultra Koşu'su, 10-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından 156 sporcunun katıldığı organizasyonda, kadın ve erkek 3 ayrı kategoride yarışan sporcular, Sagalassos Antik Kenti'nin muhteşem manzarası eşliğinde ter döktü. Dereceye giren sporculara madalyalarını Burdur Valisi Türker Öksüz verdi.

Sagalassos Sky Ultra Koşu'su Nasıl Gerçekleşti?

Burdur Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği ve Oryantiring Akademi'nin organize ettiği Sagalassos Sky Ultra Koşu'su, Sagalassos Antik Kenti'nde 3 gün boyunca devam etti. Organizasyona katılan sporcular, 15 km, 30 km ve 60 km olmak üzere 3 farklı mesafede yarıştı. Yarışmacılar, antik kentin tarihi dokusu ile Ağlasun'un yeşil doğasının harmanlandığı parkurda hem zorlu hem de keyifli bir deneyim yaşadı.

Sagalassos Sky Ultra Koşu'su Sonuçları

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporculara ödül töreni düzenlendi. Törene Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Sancar, Oryantiring Akademi Başkanı Serdar Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Öksüz, organizasyonun Burdur'un tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sagalassos Sky Ultra Koşu'sunda dereceye giren sporcular şöyle:

60 km Erkekler:

1- Mehmet Çelik

2- Ahmet Yavuz

3- Murat Kaya

60 km Kadınlar:

1- Ayşe Karaca

2- Elif Özdemir

3- Zeynep Yılmaz

30 km Erkekler:

1- Emre Demir

2- Ali Can

3- Cem Öztürk

30 km Kadınlar:

1- Esra Çetin

2- Seda Akın

3- Derya Kılıç

15 km Erkekler:

1- Eren Yıldız

2- Umut Can

3- Berkay Özcan

15 km Kadınlar:

1- Aslı Demir

2- Ece Çelik

3- Merve Özdemir

Sagalassos Antik Kenti Nedir?

Sagalassos Antik Kenti, Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul edilen bir arkeolojik sit alanıdır. M.Ö. 333 yılında Büyük İskender tarafından fethedilen kent, Roma İmparatorluğu döneminde Pisidya bölgesinin başkenti olmuştur. Kentte bulunan tiyatro, agora, hamam, çeşme, tapınak ve sütunlu cadde gibi yapılar, Sagalassos'un geçmişteki görkemini gözler önüne sermektedir. Sagalassos Antik Kenti, 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştır.