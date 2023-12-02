Bursa Deniz Otobüslerinin Yarınki Bazı Seferleri İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin Yarınki Bazı Seferleri İptal Edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın yapılması planlanan 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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