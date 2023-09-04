Bursa'da kan donduran olay! 2.5 ay boyunca işkenceye maruz kaldı

Bursa’da 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırıp 2.5 ay boyunca işkence ve cinsel istismarda bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin işkence anlarını videoya çekip sosyal medyasında paylaştığı ortaya çıktı.

ÖNCE İŞKENCE ARDINDAN İSTİSMAR



Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde bulunan evinde annesi S.G(33) cezaevine girdiği için yalnız yaşayan N.G(16) bir buçuk yıl önce tanıştığı ve uyuşturucu kullandığı erkek arkadaşı tarafından alıkonuldu. İddiaya göre 10 Haziran’da H.H.(22), N.G’yi kaçırıp yine aynı mahallede bulunan babasının evine getirerek önce işkence yaptı ardından cinsel istismarda bulundu.



20 Ağustos’ta cezaevinden çıkan anne S.G ise durumu öğrenince konuyu polise bildirdi. Şikayet sonrası polis ekiplerince 27 Ağustos’ta kurtarılan 16 yaşındaki kız ailesine teslim edilirken şüpheli H.H. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan H.H.’nin N.G’yi tehdit ettiği ve bu anları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

''HER ŞEY KENDİ İSTEĞİYLE OLDU''



H.H. ise polise ve savcılığa verdiği ifadede suçlamaları reddedip kızın rızası olduğunu iddia etti:

- Kendisiyle 1.5 yıl önce tanıştık. Her şey kendi isteği ile oldu. Ona kötü davranmadım. Dini nikah yapıp ilişkiye girdik. Uyuşturucuyu kendi de kullanıyordu. Vücudundaki darp izlerini kimin yaptığını bilmiyorum.

''ÇOCUKLUK HAYALLERİMİ MAHVETTİ ŞİKAYETÇİYİM''

İşkenceye maruz kalan N.G, tutuklanan H.H.’den gördüğü baskı ve şiddeti anlatarak şikayetçi olacağını belirtti: