Bursa'da 5 katlı binada yangın paniği

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.