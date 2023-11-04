Bursa'da Aile Katliamı! Uzaklaştırma Kararı Bulunan Eşini ve İki Çocuğunu Öldürdü!

Bursa'da Samet Özdemir iki çocuğu ve eşini katlettikten sonra intihar etti. Zeynep Özdemir’in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, 2 gün önce de geri döndüğü bildirildi.

Dehşete düşüren olay dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 125’inci Sokak'ta meydana geldi.

Hayvancılıkla uğraşan Samet ve Zeynep Özdemir çiftinin evine gelen yakınları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

Durumdan şüphelenip, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Özdemir çifti ile oğulları Metehan ve Batuhan'ı yerde kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Aile bireylerinin öldüğünü belirten sağlık ekipleri katil Samet Özdemir'in de ailesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirtti.

Uzaklaştırma kararı bulunan Zeynep Özdemir'in bu süre boyunca baba evinde kaldığı ve iki gün önce de döndüğünü belirtti.