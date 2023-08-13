Bursa'da binlerce kişi perseid meteor yağmuru için toplandı

Türkiye, perseid meteor yağmurununun keyfini çıkartıyor. Yeniköy Mahallesi'nde Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde binlerce kişi perseid meteor yağmuru için bir araya geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinde alana çadır ve karavanları ile gelerek bu görsel şöleni beklemeye başladı. Ayrıca, gökyüzünün daha iyi izlenmesi için de UEDAŞ ekipleri şehrin bazı noktalarında karartma yaptı. Gökyüzünde meteor beklenirken, vatandaşlar Starlink uydularına da tanıklık etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, etkinliğin dördüncü yılı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin birçok yerinde bu doğa olayı gözlemlense de Karacabey'e gerçekten ilgi çok büyük. Biz bile buraya gelirken zorlandık. Gerçekten bir izdiham var. Bizler bu tür etkinlikleri artarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

14 yıldır gökyüzü bilimi ile ilgilenen amatör astrolog Gizem Çoban, “Bugün burada persied meteor yağmuru için toplandık. İnsanlar çok heyecanlı ve coşkulu bir kalabalık var. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Karacabey'e ben de ilk kez geldim. Meteorlar aslında bir kuyruklu yıldızın eteğinden dökülen taşlar olarak anlatıyoruz. Yıldızlar aslında kaymıyor. Her yıl aynı tarihlerde olan meteor yağmurunu izleyeceğiz. 28 Temmuz'dan başlıyor, ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Sadece 12-13 Ağustos tarihlerinde en çok görüldüğü dönemlerdir. O yüzden bu akşam güzel bir etkinlik planlandı. Bu gün ay yüzde 14 doluluğunda. Güzel bir akşam geçireceklerini inanıyorum. Bulutlar oldukça azaldı. Rüzgar var ama bu bizim gökyüzünü seyretmenize engel değil. O yüzden ay çok dolu olsaydı, ya da dolunay olsaydı kesinlikle gözlem yapamazdık. Gözlem için elverişli bir akşam yaşıyoruz” diye konuştu.

Doğa fotoğrafçı Alper Tüydeş de, Karacabey'de bu etkinliğin dördüncüsünün düzenlendiğini dile getirerek, “Bu dört yıldır devam eden etkinlik her yıl katlanarak devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gözlemciler buraya geliyor. Çok değerli konuklarla, Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde, UEDAŞ'ın da burada karanlık bir ortam yaptık. Bu karanlık ortamda en son rakam 6 bin üzerindeydi. 6 binden fazla gökyüzü meraklısı burada bir aradayız. Burada ilginç konuklar ve konularla gelenleri bilgilendireceğiz. Bir süre de sonrada ışıklar tamamen sönecek ve gökyüzü izlenecek. Atmosfere giden meteorları hep beraber gözlemleyeceğiz” diye konuştu. Meteor beklerken Starlink uydularının da sürpriz olduğunu ifade eden Tüydeş, binlerce insanın bu ana tanıklık ettiğinin altını çizdi.

Vatandaşlar da burada olmaktan mutlu olduklarını ve bu güzel doğa olayına tanıklık etmek için olduklarını söyledi.