Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Bursa'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Kent Meydanı alt geçidi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Emre Tutak'ın kontrolündeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 08 014 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletten savrularak ağır yaralanan Emre Tutak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tutak, götürüldüğü özel hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.