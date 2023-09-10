Bursa'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Dikkaldırım Mahallesi Mudanya Caddesi oldu.

Seyir halinde ilerleyen, 16 ADA 546 plakalı motosikleti kullanan sürücü Ahmet Karakaş kontrolü kaybederek refüje çarptı. Refüje çarpmasının ardından 100 metre sürüklenen motosikletteki sürücü, bariyerlerin arasına düştü.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Çekirge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.