Bursa’da ormanlık alanda cinayet: Zanlı tutuklandı

Bursa’nın İznik ilçesindeki ormanlık alanda bıçaklanarak ve yakılarak öldürülen Mehmet Karabıyık’ın (18) katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ö, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da ormanlık alanda cinayet: Zanlı tutuklandı
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Bursa’nın İznik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları sonucunda, Aydınlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bıçaklanarak ve kısmen yanmış halde ölü bulundu.

Kırsal Tacir Mahallesi’nde yaşayan Karabıyık’ın eve dönmemesi üzerine ailesi, jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, yapılan aramalar sonucu genç adamın cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Ö.Ö, jandarma tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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