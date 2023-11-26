Bursa'da Şafak Operasyonu! 98 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu tacirleri güne şafak operasyonu ile uyandı. Bursa Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 122 kişiden 98 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da Şafak Operasyonu! 98 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
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Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu’nun bizzat yönettiği şafak operasyonuna toplam bin polis katıldı. Akınoğlu, operasyon öncesi personellerine ‘Şehri bu sülüklerden temizleyeceksiniz’ talimatı verdi.

200 şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Yapılan şafak operasyonunda, yakalanarak adliyeye sevk edilen 122 kişiden 98’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişi ev hapsi alırken, 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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