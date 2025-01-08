Bursa'da silahlı saldırı dehşeti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Milaz M'ye silahlı saldırı düzenlendi. Tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Milaz M. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Milaz M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da silahlı saldırı dehşeti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Maltepe Mahallesi'nde Milaz M. ile yoldan geçen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri Milaz M'ye tabancayla 2 el ateş etti.

Milaz M, sol kolu ile sağ bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bursa'da silahlı saldırı dehşeti - Resim : 1

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Milaz M, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Milaz M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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