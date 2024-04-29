Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.
Operasyonda Yılmaz S, Taşkın A, Paşacan V, Ali E.O. ve Sait S.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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