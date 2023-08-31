Cami lojmanında yangın çıktı imamın annesi yanarak hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir caminin lojmanında çıkan yangında, görevli imam hatibin Alzheimer hastası annesi yanarak hayatını kaybetti.

Cami lojmanında yangın çıktı imamın annesi yanarak hayatını kaybetti
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Yangın, Pamukkale ilçesinde bağlı Pınarkent Mahallesi’nde bulunan Şahinler Cami lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında caminin bahçesinde bulunan lojmanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cami lojmanında yangın çıktı imamın annesi yanarak hayatını kaybetti - Resim : 1

İMAMIN ALZHEİMER ANNESİ YANGINLARIN ARASINDA KALDI

Alevlerin sardığı lojman bir anda alev topuna dönerken, Şahinler Cami İmam Hatibi Ümit Üzümcü’nün Alzheimer hastası olduğu öğrenilen annesi Halime Üzümcü, yanan lojmanda mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını hızlıca müdahale ederek, yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

 Cami lojmanında yangın çıktı imamın annesi yanarak hayatını kaybetti - Resim : 2

Yoğun mücadele sonucu lojmandaki yangın, camiye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından lojmana giren itfaiye ekipleri, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Halime Üzümcü’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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