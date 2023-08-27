Cami tuvaletinde bulundu! 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Cami tuvaletinde bulundu! 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 78 yaşındaki kişi Cami Kebir'in tuvaletinde ölü bulundu.
Cami tuvaletinin lavabo kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı gören vatandaşlar polise haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Ölümü şüpheli bulunan O.Ç'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kayseri # ceset # Cami tuvaleti
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi!
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu
İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu
PKK/KCK üyesi çıktı
PKK/KCK üyesi çıktı
Öne Çıkanlar Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisini Ziyaret Etti! | Amerikan Büyükelçisi'nden Davet! Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisini Ziyaret Etti! | Amerikan Büyükelçisi'nden Davet! Dünya'nın en değerli madeni Dünya'nın en değerli madeni