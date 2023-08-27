Cami tuvaletinde bulundu! 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 78 yaşındaki kişi Cami Kebir'in tuvaletinde ölü bulundu.
Cami tuvaletinin lavabo kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı gören vatandaşlar polise haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan O.Ç'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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