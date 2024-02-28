Çamlıca gişelerinde araç alev aldı

Ataşehir Çamlıca gişelerinde bir araç alev alev yandı. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çamlıca gişelerinde araç alev aldı
Çamlıca gişelerinde araç alev aldı

Ataşehir Çamlıca Gişeleri TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulunduSakarya Nehri'nde kadın cesedi bulunduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İstanbul # çamlıca gişeleri # araç # alev topu
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