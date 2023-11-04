Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı!

Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtınanın etkisinde. Fırtına nedeniyle Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı!
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Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı. Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Çanakkale # çanakkale boğazı # gemi trafiği
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