Çanakkale’de 207 düzensiz göçmen ile 16 insan kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’de 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 16 insan kaçakçısı yakalandı. Kaçakçılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Çanakkale’de 207 düzensiz göçmen ile 16 insan kaçakçısı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli uyruklara mensup 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddia edilen 16 insan kaçakçısı yakalandı.

9 ARAÇ, 6 ŞİŞME BOT VE 6 BOT MOTORUNA EL KONDU

İnsan kaçakçılarından 15’i jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler de Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Yasa dışı geçişlerde kullandığı tespit edilen 9 araç, 6 şişme bot ile 6 bot motoruna el konuldu.

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