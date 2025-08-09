Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum: 5 Köy Boşaltıldı

Merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, Bayramiç’teki yangın nedeniyle Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri boşaltıldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk yangının saat 13.20’de Çanakkale merkez Sarıcaeli Mahallesi’nde orman dışı bir alanda başladığını, kısa sürede rüzgarla ormana sıçradığını söyledi. Yangına 10 dakika içinde müdahale edildiğini belirten Yumaklı, olay anında hava sıcaklığının 30 derece, rüzgar hızının ise saatte 80 kilometre olduğunu vurguladı.

Yangın tehdidi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Engelli Bakım Merkezi ve öğrenci yurdu boşaltıldı. Toplam 131 kişi güvenli bölgeye alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

654 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bayramiç’te çıkan yangında, ilk etapta Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri; ardından Zeytinli ve Pıtırelli köyleri boşaltıldı. Bu bölgeden 654 kişi tahliye edildi. Saçaklı köyünde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Havadan müdahalenin yoğunluğu nedeniyle Çanakkale Boğazı, gün içinde gemi trafiğine kapatıldı. Saat 21.00 itibarıyla kuzeyden güneye tek yönlü olarak açıldı.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınlar nedeniyle toplam 785 kişi tahliye edildi, 24 kişi dumandan etkilendi. Merkezdeki yangın gün içinde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Bayramiç’teki alevler gece boyunca devam etti. Dört köy boşaltıldı ve çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Alevlere, 900 personel ve 20 hava aracıyla müdahale edildi. Yangın nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı, tek yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir.”