Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

 Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # çanakkale # orman yangını
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