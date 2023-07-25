Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.