Çanakkale'de deprem oldu

Kandili Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çanakkale Ayvacık'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 14,6 olarak belirlendi. Deprem 13:35'te meydana geldi.

ÇANAKKALE'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin X üzerinden yaptığı Çanakkale deprem açıklaması böyledir;