Çanakkale'de deprem oldu

Kandili Rasathanesi duyurdu. Çanakkale'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirlendi. Depremin merkez üssü Ayvacık olarak tespit edildi.

Çanakkale'de deprem oldu
Çanakkale'de deprem oldu
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Kandili Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çanakkale Ayvacık'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 14,6 olarak belirlendi. Deprem 13:35'te meydana geldi.

ÇANAKKALE'DE DEPREM

Çanakkale'de deprem oldu - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi'nin X üzerinden yaptığı Çanakkale deprem açıklaması böyledir;

çanakkale
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