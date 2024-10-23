Çanakkale'de deprem oldu
Kandili Rasathanesi duyurdu. Çanakkale'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirlendi. Depremin merkez üssü Ayvacık olarak tespit edildi.
Yayınlanma:
Kandili Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çanakkale Ayvacık'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 14,6 olarak belirlendi. Deprem 13:35'te meydana geldi.
ÇANAKKALE'DE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nin X üzerinden yaptığı Çanakkale deprem açıklaması böyledir;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 23, 2024
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) https://t.co/qdBMS0fegl
23.10.2024, 13:35:26 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 14.6 km#Kandilli