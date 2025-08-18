Çanakkale'de yürek yakan bilanço: Binlerce kişi tahliye edildi

Kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler, yanan bölgelerde inceleme ve tarama çalışmalarını sürdürüyor. Yangının etkilediği alanlar dron ile görüntülendi ve ortaya yürek sızlatan kareler çıktı.

ZİYARET KISITLAMASI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, ziyaretçilerin güvenliği ve yangın söndürme çalışmalarının devam etmesi amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) girişleri ikinci duyuruya kadar durdurdu. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi geçici süreyle ziyarete kapatıldı.