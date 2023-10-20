Caretta Carettalar Yolculuklarını Tamamladı

Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinden bu yıl 150 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı. Yavru caretta carettaların denize giden yolculuğu tamamlanınca gönüllülerin "yaşam nöbeti"nde de sona gelindi.

Caretta Carettalar Yolculuklarını Tamamladı
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Akdeniz kıyılarında, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının mavi sularla buluşma yolculukları büyük oranda tamamlandı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların en önemli yuvalama yerleri arasında bulunan Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde, bu yıl 3 bin 150 yuva tespit edildi.

Böylelikle 16 kilometrelik Belek ve Kızılot sahillerindeki akademisyen ve gönüllülerin kaplumbağa yavruları için tuttukları "yaşam nöbeti"nde de sona gelindi.

Mayıs’tan bu yana 15 farklı ülkeden 80 kişi hem farkındalık oluşturdu hem de caretta carettaların yaşam yolculuğuna destek oldu.

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