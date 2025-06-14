Çaya zam geldi: 2025’in ilk kuru çay zammı raflara yansıdı

BloombergHT’nin aktardığına göre, yaş çay alım fiyatındaki artış, işçilik giderleri ve işletme maliyetlerindeki yükseliş, zam kararında etkili oldu. Zam oranı yüzde 15 olarak belirlenirken, konuya dair ÇAYKUR’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak kurum yetkililerinin fiyat artışını doğruladığı bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte ÇAYKUR, Eylül 2024’te yapılan yüzde 18’lik zammın ardından ilk kez fiyatları güncellemiş oldu. Yeni fiyat artışının üretim süreçlerinde yaşanan maliyet baskısının bir sonucu olduğu vurgulanıyor.