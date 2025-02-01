Çekmeköy'de korkutan yangın! Alevler bir anda yükseldi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi’ndeki bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul’un farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.