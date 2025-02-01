Çekmeköy'de korkutan yangın! Alevler bir anda yükseldi

İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çekmeköy'de korkutan yangın! Alevler bir anda yükseldi
Yayınlanma:

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi’ndeki bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul’un farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Deprem bölgesinde yapılandırma ödeme süreleri uzatıldıDeprem bölgesinde yapılandırma ödeme süreleri uzatıldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul Çekmeköy yangın
Günün Manşetleri
“Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandıran suç örgütü çökertildi
5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
Açlık sınırı asgari ücreti aştı!
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
13 terörist etkisiz hale getirildi
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Turizm geliri 61 milyar doları aştı!
Yalova'da kullanım kısıtlaması getirildi
Çok Okunanlar
İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede! İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede!
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu 62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu
Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
İstanbul'da lastik fabrikasında yangın İstanbul'da lastik fabrikasında yangın