Çekmeköy'de korkutan yangın! Alevler bir anda yükseldi
İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yayınlanma:
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi’ndeki bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine İstanbul’un farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı