CEM Vakfı’ndan 5 madde uygulansın çağrısı

CEM Vakfı Vakıf Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Alevilik'in resmi inançlar grubu içinde olduğunu ve devletin himayesi altında olduğunu belirtti. Devletin Alevilik ile ilgili yapması gerekenleri neden yapmadığını sorguladı.

CEM Vakfı Genel Merkezi Yenibosna Cemevi Konferans Salonu'nda yapılan basın açıklamasında CEM Vakfı Onursal Başkanı seçildi, Kurucu Başkan Prof. Dr. İzzettin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Hala basın Aleviliğe yabancıdır. Neden? Çünkü Alevilik öğretilmiyor. Ne okullarda ne derslerde öğretiliyor. Ne de alevilikle ilgili doğrudan doğruya uygulamaya ciddiyet de konan bir program var. Bizim eleştirilerimiz, sizlerin buna verdiğiniz destek ve bulunduğunuz yerlerde, bölgelerde bunu sahiplenmeniz ister istemez hükümetleri de birtakım davranışlara gitmeye zorladı. Ve şu anda da çıkartılan yeni bir Anayasal değişiklikle yani anayasayı değiştirerek bir hüküm ekleyerek, Alevilerin kendi inançlarını özgürce ve belirli imkanlar dahilinde icra edebilmelerini sağlamak için anayasada değişikliğe gitme önerisi kabul edildi... Bugün Alevilik artık Türkiye'de resmi inançlar grubu içindedir ve devletin himayesi altındadır...

“Türkiye demokratik bir seçime gidiyor. Bu seçimin hemen bir gün öncesinde bizi böyle bir toplantı yapmaya zorlamış olmaları onların olsa olsa bilgisizlik ve beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Niye bunu açıkça söylüyorum çünkü olması gereken bugün Alevilerin hangi haklardan mahrum kaldıklarını bilebilecek olan bir siyasi kadrolar var Türkiye'de. Bir sürü parti var. Bu partilerin yaptıkları tek iş kendi propagandalarıyla kendilerini tanıtmak. Yani Türkiye bugün hangi siyasi parti olursa olsun bugün beraberce yapmış olduğumuz bu basın toplantısının hesabını vermek zorundadırlar. Neden Alevilik'le ilgili yapması gerekenler devlet tarafından yapılmıyor. Yapılıyorsa bizim haberimiz mi yok?"