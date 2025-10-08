Çeşme’de gece yarısında kabus! Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışa teslim oldu. İlçe genelinde kısa sürede etkisini artıran yağmur, sele neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağmur sularının birikmesiyle cadde ve sokaklar göle döndü, rögarlar taştı.

Bazı bölgelerde su seviyesi 30 santimetreye kadar yükseldi. Ev ve iş yerlerini su basarken, Alaçatı Port yolu da sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Kafelerin masa ve sandalyeleri sular altında kaldı, belediye ekipleri gece boyunca tahliye çalışması yaptı.

Yağışın hafiflemesiyle birlikte ekipler, göle dönen meydan ve sokaklarda su tahliyesine başladı. Vatandaşlar ise sabah saatlerinde selin bıraktığı hasarı görüntüledi.