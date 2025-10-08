Çeşme’de gece yarısında kabus! Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı

İzmir’in tatil cenneti Çeşme’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Rögarlar taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Çeşme’de gece yarısında kabus! Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı
Yayınlanma:

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışa teslim oldu. İlçe genelinde kısa sürede etkisini artıran yağmur, sele neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağmur sularının birikmesiyle cadde ve sokaklar göle döndü, rögarlar taştı.

Çeşme’de gece yarısında kabus! Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı - Resim : 1

Bazı bölgelerde su seviyesi 30 santimetreye kadar yükseldi. Ev ve iş yerlerini su basarken, Alaçatı Port yolu da sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Kafelerin masa ve sandalyeleri sular altında kaldı, belediye ekipleri gece boyunca tahliye çalışması yaptı.

Yağışın hafiflemesiyle birlikte ekipler, göle dönen meydan ve sokaklarda su tahliyesine başladı. Vatandaşlar ise sabah saatlerinde selin bıraktığı hasarı görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çeşme
Günün Manşetleri
22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
“Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”
Rezervler 183 milyar dolara çıktı
“Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”
“Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”
"Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”
İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor
Çok Okunanlar
Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla şikayet edildi Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla şikayet edildi
Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı
⚠️ İstanbul’da 11 ilçede elektrikler kesilecek! ⚠️ İstanbul’da 11 ilçede elektrikler kesilecek!
Cuma günü raflarda sürpriz ürünler var Cuma günü raflarda sürpriz ürünler var
Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi! Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi!