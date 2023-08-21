Çeşme'deki silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki eğlence mekanında özel güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın hayatını kaybetmesi, 12 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Çeşme'deki silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler yakalandı
Çeşme'deki silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler yakalandı
Editör: Süleyman Daban
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alaçatı Mahallesi'ndeki olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı böylece 8'e yükseldi.

Öte yandan Çeşme Otelciler Birliği, yazılı açıklama yaparak olayı kınadı. Olayların Çeşme'de yaşayan, yatırımı olan ve tatil yapan herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

- Devletimizin polisine, jandarmasına, adli ve idari tüm kurumlarına güveniyor ve inanıyoruz. Bu kurumlarımızın, benzeri olayların tekrar etmemesi için etkili şekilde çalışacaklarından hiç şüphemiz yoktur.
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Çeşme'deki silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı

OLAY

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki eğlence mekanına 19 Ağustos'ta saat 02.15 sıralarında iki araç ile gelen şüpheliler, özel güvenlik görevlileri ile müşterilere ateş açıp kaçmıştı. Olayda özel güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybetmişti.

Silahla yaralanan 2 kişi ile olay sonrası çıkan arbedede yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

Şüpheliler M.M, B.Y, O.D, Ü.G. ve İ.A. suç aleti 3 tabancayla, jandarma ve polisin işbirliği içinde düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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