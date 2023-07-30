CHP'li Mahmut Tanal'ın skandal sözlerine İç İşleri Bakanlığından yanıt geldi: Hukuki süreç başlatıldı
Akbelen'de termik santral açılması için kömür madeni yapılmaması talebiyle gerçekleşen protestolar sırasında jandarmalara hakaret eden Mahmut Talan ile ilgili açıklama İç İşleri Bakanlığından geldi. Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile CHP'li Mahmut Tanal'ın jandarmalara "eşkiya" demesine yanıt verdi. Hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir “KANUN ORDUSUDUR” ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir🇹🇷— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 29, 2023
Görevini yapan Jandarmamıza “eşkıya” diyen milletvekilini şiddetle…
Kaynak: Anadolu Ajansı