Çiçek yerine AFAD'a bağış istedi! Edirne Valiliğine atanan Sezer'den örnek uygulama

Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanan eski AFAD Başkanı Yunus Sezer, kendisine tebrik amacıyla çiçek göndermek isteyenlerin depremzedeler için AFAD'a bağışta bulunmalarını istedi.

EDİRNE VALİSİ SEZER GÖREVİNE BAŞLADI

Tebrik çiçeği yerine bağışta bulunulması istenen paylaşımda;