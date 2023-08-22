Çiçek yerine AFAD'a bağış istedi! Edirne Valiliğine atanan Sezer'den örnek uygulama

Edirne Valiliğine atanan eski AFAD Başkanı Yunus Sezer'den örnek davranış görüldü. Çiçek alınması yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi.

Çiçek yerine AFAD'a bağış istedi! Edirne Valiliğine atanan Sezer'den örnek uygulama

Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanan eski AFAD Başkanı Yunus Sezer, kendisine tebrik amacıyla çiçek göndermek isteyenlerin depremzedeler için AFAD'a bağışta bulunmalarını istedi.

EDİRNE VALİSİ SEZER GÖREVİNE BAŞLADI

Tebrik çiçeği yerine bağışta bulunulması istenen paylaşımda;

- Bu vesileyle kutlama için çiçek gönderilmemesi, yerine depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunulmasını sizlerden istirham ediyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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