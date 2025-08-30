Cinayetin ardından sosyal medyada tehdit dolu mesajlar paylaştı: “Daha bunlar başlangıç”

Sakarya’nın Karasu ilçesinde alışveriş dönüşü sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda 35 yaşındaki Ömer Akbay hayatını kaybetti. Saldırı sonrası sosyal medyada “Daha bunlar başlangıç” ifadeleriyle tehdit içerikli paylaşımlar yapılınca polis harekete geçti.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Park halindeki araçta pusu kuran 3 şüpheli, elinde poşetlerle yürüyen 35 yaşındaki Ömer Akbay’a tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Akbay kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk ise seken kurşunla hafif yaralandı.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT MESAJLARI

Saldırının ardından sosyal medyada açılan bir hesap üzerinden olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından silah görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımlarda, “Daha bunlar başlangıç” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Ömer Akbay’ın isminin açıkça yazıldığı, saldırının ardından bölgede çekilen görüntüler de yayımlandı. Mesajlarda, “Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır” ifadeleri kullanıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Tehdit içerikli paylaşımlar üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paylaşımları yapan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, paylaşımları yapan şahsın, güvenlik kamerası görüntülerinde aracın arka kapısından inen şapkalı kişi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

