Çocuklar 50 dönüm buğdayı yaktı! Köylüler seferber oldu

Sivas’ta çocukların çocukların ateşle oyunu pahalıya mal oldu. Yangın kısa sürede çevredeki buğday tarlalarına sıçrayarak 50 dönüm arazi küle döndü.

ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU HER ŞEYİ KÜL ETTİ

Uzuntepe köyünde akşamüzeri arazi yangını çıktı. İddiaya göre, çobanlık yapan çocukların küçük bir yeri ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, çevredeki tarlalara sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Araziden yükselen dumanı gören köylüler traktörleri ile yangına müdahale etti. Yangının diğer ekili arazilere sıçramasını engellemek isteyen köylülerin çabası dron ile havadan görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

"DEVLET GEREKENİ YAPAR"

Yangında arazisinin bir kısmı yanan Nuri Yüksel:

- Çocuklar hayvanları yayarken nadası yakmışlar, oradan ekinlere sıçramış. Bugün biraz biçtim, biçerdöver çıkmamıştı, geri bıraktım. Sigortam yok, devletimiz gerekeni yapar.

Yangını görerek traktörü ile söndürme çalışmasına katılan köy sakini Bekir Demir ise yaklaşık 50 dönüm arazinin küle döndüğünü söyleyerek;