Çocuklardan sınırdaki askerlerimize duygulandıran mektuplar!

Çorum Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan, babası terör gazisi ve polis memuru olan Gülten öğretmen, 40 öğrencisine Mehmetçik için mektup yazmalarını istedi.

Gülten öğretmen Yazılan tüm mektupları Türkiye-İran sınır hattında bulunan Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine gönderdi. Mektubunu alan askerler mektubun okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşadı.

Karakol komutanı tarafından Gülten öğretmene ve öğrencilerine teşekkür edildi.