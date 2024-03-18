Çocuklardan sınırdaki askerlerimize duygulandıran mektuplar!

Çorum’da okuyan öğrenciler 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Türkiye - İran sınırındaki askerlere duygu dolu mektuplar yolladılar.

Çocuklardan sınırdaki askerlerimize duygulandıran mektuplar!
Editör: Yağmur Biçen

Çorum Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan, babası terör gazisi ve polis memuru olan Gülten öğretmen, 40 öğrencisine Mehmetçik için mektup yazmalarını istedi.

Gülten öğretmen Yazılan tüm mektupları Türkiye-İran sınır hattında bulunan Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine gönderdi.  Mektubunu alan askerler mektubun okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşadı.

Çocuklardan sınırdaki askerlerimize duygulandıran mektuplar! - Resim : 1

Karakol komutanı tarafından Gülten öğretmene ve öğrencilerine teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# asker # mehmetçik # 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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