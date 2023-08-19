Çorum'da trafik kazası! Otomobil traktörle çarpıştı

Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Otomobilin traktöre çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çorum'da trafik kazası! Otomobil traktörle çarpıştı

Çorum'un Alaca ilcesinde trafik kazası yaşandı. Kaza, L-759-KS yabancı plakalı otomobilin traktöre çarpmasıyla gerçekleşti.

62 yaşındaki Necmi Ecevit idaresindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Fakılar köyü yakınlarında 64 yaşındaki Gazi Tokmak'ın kullandığı buğday yüklü traktörle çarpıştı.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Necmi Ecevit ile araçta bulunan 54 yaşındaki Neriman ve 23 yaşındaki Solmaz Gizem Ecevit yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çorum # trafik kazası
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