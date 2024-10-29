Cumhuriyet Bayramı'nda yürekleri ısıtan görüntüler Van'dan geldi

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bir anne ile çocuğunun, kutlamalar kapsamında duvara asılı Türk bayrağını öptüğü anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Bayramı'nda yürekleri ısıtan görüntüler Van'dan geldi
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Van'da bayram kutlamaları dolayısıyla kentin her yerine Türk bayrakları asıldı.

Görüntülerde, yolda yürürken annesinin elini bırakan çocuğun bayrağın yanına gelerek öpmesi, ardından annesinin de bayrağı 3 kez öpmesi yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

van cumhuriyet bayramı 29 ekim
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