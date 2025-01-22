Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Eren Öztürk, kaldığı KYK yurdunun banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu
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Acı olay, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Eren Öztürk'ten uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Polis ekipleri, yurt yetkilileriyle birlikte girdikleri odada, Öztürk’ü banyoda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç öğrencinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öztürk’ün cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı.

Eren Öztürk’ün akşam yemeği sonrası odasına çıktığı ve bir daha görülmediği öğrenildi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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