Cumhuriyet'e Karşı İsyan Eden Seyit Rıza Anmalarına HDP'de Katıldı
Cumhuriyet'e karşı ayaklanan Seyit Rıza idam edilişinin 86. yıl dönümünde İstanbul ve İzmir'de anıldı. Anmalara PKK'nın siyasi uzantısı HDP de katıldı.
Mehmetçik'e kurşun sıkan, vatandaş için yapılan köprüleri yıkan, Cumhuriyet'e karşı ayaklanan Seyit Rıza anıldı.
Anma etkinlikleri, Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Pirsultan Abdal Kültür Dernekleri ve HDP tarafından düzenlendi.
İstanbul, İzmir, Mersin ve Tunceli'de yapılan etkinliklerde Türkiye Cumhuriyet'ine karşı İngilizlerle iş birliği yapan Sait Rıza'nın mezarının açılması istendi.